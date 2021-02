MERCATO: gli ultimi movimenti nel girone C

Continuano le novità di mercato relativamente al girone C di Serie C. In questi giorni la Turris, ripartita da una nuova guida tecnica (Bruno Caneo) ha completato il tesseramento dell’attaccante moldavo classe 1997 Alexandru Boiciuc, contrattualizzato fino al 30 giugno 2021 con opzione per le due successive stagioni. La Viterbese, invece, ha risolto consensualmente il contratto con l’esperto centrocampista Andrea De Falco, accasatosi al Siena. Occhi del Bari sempre sullo svincolato di lusso Romulo, classe ’87, che però piace anche in Serie B e ad altri ambiziosi club di C. Altro grande nome nel mercato degli svincolati, quello dell’ex Milan Valter Birsa, in trattativa con il già citato Bari. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, la società biancorossa lavora ad un contratto fino a giugno 2022. La Vibonese assume un nuovo preparatore atletico: Roberto Bruni. Rimpiazza il dimissionario Giovanni Saffioti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***