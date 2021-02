MERCATO INVERNALE: i tifosi approvano le scelte del Catania? Ecco l’esito del sondaggio

Si è chiuso nei giorni scorsi il mercato del Catania senza l’arrivo di Franco Zuculini, che non ha fatto in tempo a risolvere il contratto con il Defensor Sporting prima di trasferirsi in Sicilia. A conclusione della finestra invernale del calciomercato, provando a tastare l’umore dei tifosi, abbiamo chiesto al popolo rossazzurro il grado di soddisfazione. Sulla base dei risultati del sondaggio, il 47% dei votanti ritiene soddisfacenti le strategie portate avanti dalla dirigenza a gennaio, ma spicca anche un 25% che avrebbe pienamente approvato le mosse del club qualora fosse arrivato il centrocampista Zuculini ed un 16% insoddisfatto, che si aspettava qualche altro innesto di rilievo. Per il 9% degli utenti, almeno uno tra Emanuele Pecorino e Kevin Biondi non andava ceduto, mentre il 3% ritiene che il Catania avrebbe dovuto fare molto di più sul mercato.

