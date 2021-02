MERCATO: no dell’Avellino al Catania per Santaniello

31enne attaccante in forza all’Avellino, Emanuele Santaniello poteva essere rossazzurro. Già in estate, prima che si trasferisse in Irpinia, il Catania aveva sondato il terreno. Ancora oggi la punta è molto stimato dalla dirigenza. Al punto che, nei giorni scorsi, è giunta ad Avellino una telefonata proprio da Catania. Stavolta l’interesse manifestato per Santaniello era molto concreto, con il club etneo disposto ad ingaggiarlo. La risposta avellinese, però, non è stata affermativa. Preso atto del no dei biancoverdi per Santaniello, il Catania si è fiondato su altri obiettivi. Assumendo la decisione finale di chiudere per Michele Volpe.

