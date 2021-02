MERCATO: altre operazioni ufficializzate nel girone C

Novità di mercato relativamente al girone C di Serie C. Nei giorni scorsi la Vibonese aveva raggiunto l’accordo con Luca Cattaneo, esterno 1989. Si attendeva l’ufficialità ed è arrivata nelle ultime ore. Obiettivo del Catania in passato, l’ex Pordenone è stato ingaggiato dopo lo svincolo con il Piacenza. Il Teramo, diretta rivale dei rossazzurri in chiave playoff, si assicura invece il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 2000 scuola Milan Nigel Kyeremateng, che si è legato contrattualmente al sodalizio aprutino fino al 30 giugno prossimo, con opzione per altre due stagioni. A Bari è vacante, almeno per il momento, la poltrona di Direttore Sportivo dopo l’esonero di Giancarlo Romairone.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***