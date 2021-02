MERCATO: Ternana-Catania, ecco i giocatori delle due squadre sondati dai rispettivi club in questa stagione

Si avvicina per Catania e Ternana il fischio d’inizio del match, in programma allo stadio “Libero Liberati” di Terni. Dando uno sguardo alle rose delle due squadre, notiziamo come alcuni giocatori in particolare siano stati nel mirino dei rispettivi club in questa stagione, precisamente nella finestra di mercato relativa al 2020. Entrambe le società avrebbero potuto perfezionare lo scambio tra il terzino Luca Calapai ed il centrale difensivo Emanuele Suagher. Alla fine l’operazione non è andata in porto, Calapai è rimasto alle pendici dell’Etna lottando per il posto da titolare con Alessandro Albertini sulla corsia di destra. E’ noto anche un forte interessamento avanzato dalla Ternana per il laterale sinistro rossazzurro Giovanni Pinto, quando non aveva ancora raggiunto l’intesa con il Catania per il prolungamento contrattuale. Un pressing molto forte, ma gli etnei non si privarono del giocatore, ora atteso da una seconda parte di campionato da protagonista. Prima di prelevare Antonio Santurro (Bologna) e Alessandro Confente (Chievo Verona), inoltre, il Catania si era fiondato sull’estremo difensore rossoverde Antony Iannarilli, il quale però ha preferito non muoversi da Terni.

