MERCATO – Todaro (A.U. Juve Stabia): “Mastalli eravamo disposti anche a cederlo a titolo gratuito…”

Nella finestra invernale del calciomercato si era fatto anche il nome di Alessandro Mastalli per il centrocampo del Catania. Alla fine il giocatore è rimasto alla Juve Stabia. Nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento di pulizia al ginocchio, cosa che ha destato qualche malumore in casa Juve Stabia, con la società che non avrebbe concesso l’autorizzazione a procedere. L’Amministratore Unico delle Vespe Vincenzo Todaro ha fatto sapere anche che la dirigenza non avrebbe mai ostacolato il trasferimento altrove, cercando “di agevolare e incentivare la sua cessione ad altra società, a titolo GRATUITO, al fine di soddisfare le sue aspettative”. Per il Catania, dunque, stando alle parole di Todaro c’era la possibilità di prevelarlo a costo zero ma, evidentemente, i problemi fisici hanno frenato l’operazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***