PAGANESE – CATANIA: arbitra Colombo. Nessun precedente con gli etnei, uno con la squadra campana

E’ stato designato l’arbitro di Paganese-Catania, gara valida per la 20/a giornata del girone C di Serie C. Dirigerà Andrea Colombo (Como). Assistenti Luca Feraboli (Brescia) e Alessandro Maninetti (Lovere). Quarto ufficiale Davide Di Marco (Ciampino). Nessun precedente con il Catania per il “fischietto” lombardo. Si registra, invece, un confronto della Paganese che risale al 17 novembre 2019: la sconfitta per 1-0 maturata allo stadio “Marcello Torre” contro il Bari in campionato (Serie C), a segno l’ex rossazzurro Mirco Antenucci.

