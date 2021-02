PAGELLE DI REPARTO: difesa, centrocampo e attacco insufficienti ma non tutto è da buttare

Consuete pagelle di reparto, al termine della partita che il Catania ha perso con un pesante 5-0 sul campo della Ternana. Difesa, centrocampo e attacco non raggiungono la sufficienza.

DIFESA, 4

Voto quattro come i gol di scarto con cui la Ternana ha archiviato la pratica rossazzurra. Le statistiche del match indicano che, più o meno, il numero di occasioni prodotte dalle due squadre è stato simile. Negli episodi, però, gli umbri si sono rivelati decisamente più concreti dando sempre l’impressione di poter mettere in difficoltà il Catania alzando i ritmi. Gli errori difensivi sono stati evidenti. A dire il vero poco si poteva fare in occasione dell’eurogol di Mammarella, troppo spazio invece lasciato a Defendi prima del tiro deviato sfortunatamente da Giosa per il 2-0. Sul 3-0 Paghera “ringrazia” Giosa per il gentile omaggio, servendo al centrocampista un pallone che chiedeva solo di essere spinto in rete. Difesa non impeccabile anche sulle altre reti. Confente effettua due buoni interventi ma non bastano contro il ciclone rossoverde. Non una gara da ricordare per Tonucci e compagni.

CENTROCAMPO, 5

Prestazione mediocre in mezzo al campo con problemi di filtro. Dall’Oglio (suo l’assist per il gol di Sarao, andando alla conclusione in più di una circostanza ) e Welbeck non hanno mai tirato indietro la gamba, ma i centrocampisti avversari sono riusciti a prendere il sopravvento con la giusta miscela di aggressività, dinamismo, tecnica e qualità. Sulla corsia laterale Calapai ha disputato un grande primo tempo. E’ un pò calato nella ripresa, ma ci stava dopo avere speso tante energie. A sinistra, invece, Zanchi ha dovuto lasciare il campo già al 17′ causa infortunio. Nel corso della ripresa Raffaele ha messo dentro Pinto facendo la sua parte sulla sinistra. Maldonado, subentrato al 75′, si è reso pericoloso con un calcio di punizione provando a dare qualche geometria in più alla squadra.

ATTACCO, 4.5

Manneh parte male, cresce un pò alla distanza ma non impensierisce più di tanto la retroguardia rossoverde. Sarao gioca dal 1′ ed è proprio lui l’autore dell’unico gol del Catania nella disfatta di Terni con uno stacco aereo di pregevole fattura. Sfiora la doppietta, ma Iannarilli gli nega questa gioia. Di Piazza subentra all’infortunato Zanchi con il Catania che, nel primo tempo, passa al 4-2-4. L’arbitro gli annulla giustamente un gol ravvisando una posizione di fuorigioco e spreca malamente il pallone del possibile 2-2 nel primo tempo. Cerca la seconda rete anche ad inizio ripresa, ma pure lui trova sulla sua strada un ottimo Iannarilli. Golfo prova a saltare l’uomo, corre sulla fascia, si accentra quando necessario creando qualche presupposto interessante. Reginaldo subentra nel finale e si vede poco là davanti.

