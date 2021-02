PAGELLE DI REPARTO: difesa disattenta nel primo tempo, Welbeck e Maldonado guidano il centrocampo, attacco poco cattivo

Consuete pagelle di reparto realizzate dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, dopo la partita di Castellammare di Stabia. Queste le valutazioni riportate da difesa, centrocampo e attacco:

DIFESA, 6

Sufficienza piena per il reparto arretrato. Maluccio il primo tempo, quando spesso si è andati in sofferenza sui calci da fermo con il Catania che ha rischiato in più di una circostanza di prendere la seconda rete. L’estremo difensore Confente, però, ha salvato il risultato con interventi di pregevole fattura su Marotta e Vallocchia. Nel corso della ripresa la musica è cambiata con la Juve Stabia che non riusciva a presentarsi nella metà campo rossazzurra con la stessa facilità. Spicca, in questo senso, la prestazione di Tonucci preferito a Sales, che ha rifiatato in panchina essendo molto affaticato dopo Catania-Monopoli. Ok Silvestri e Giosa.

CENTROCAMPO, 6.5

Dall’Oglio è stato impiegato dal 1′, non confermando la bontà della prestazione offerta nel precedente turno di campionato. Poco lucido ed abbastanza impreciso. A sorpresa Izco viene utilizzato sulla corsia di sinistra. Non è il suo ruolo, l’argentino ha fatto quel che poteva ma non è riuscito a fornire le stesse garanzie di Zanchi. Quest’ultimo, pur essendo a mezzo servizio (non sarebbe neanche dovuto scendere in campo viste le condizioni fisiche non eccelse) ha spinto notevolmente sulla fascia mancina realizzando anche un buon quantitativo di cross per i compagni. A destra, invece, Albertini a corrente alternata ma con l’ingresso di Calapai il Catania ha sprintato con maggiore frequenza. Bene Maldonado in mediana, assicurando geometrie e visione di gioco. Sua, inoltre, la punizione che ha permesso agli etnei di pareggiare i conti. Welbeck dominatore del centrocampo, ma ormai non fa più notizia.

ATTACCO, 5.5

Sfortuna in parte, ma anche poca cattiveria negli ultimi metri. Sarao e Di Piazza sono innocui nel primo tempo e ben controllati dal pacchetto difensivo stabiese. Il 3-5-2 non dà i suoi frutti. Va meglio nella ripresa mettendo dentro Golfo a ridosso delle due punte, a beneficio di una manovra più imprevedibile. Subentra anche Reginaldo, che fa il suo. Pesa l’ingenuità di Di Piazza che, solissimo davanti al portiere, di testa non riesce a depositare la palla in fondo al sacco. Manneh, che già non aveva entusiasmato contro il Monopoli, stavolta fa il suo ingresso nella ripresa e non incide neanche in questa circostanza. Passi indietro per il gambiano.

