PAROLA AI TIFOSI: Ternana – Catania, Calapai migliore rossazzurro. Ecco il podio

Luca Calapai è il giocatore del Catania che ha più impressionato nella sconfitta esterna per 5-1 contro la Ternana. E’ quanto indica l’esito del consueto sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, in base al maggior numero di preferenze. Il laterale destro ex Modena rappresenta quindi il migliore rossazzurro in campo – o, se preferite, il meno peggio – secondo i tifosi. Alle sue spalle completano il podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, l’attaccante Manuel Sarao ed il centrocampista italo-ghanese Nana Welbeck.

