PECORINO: Juve Under 23, esordio con sconfitta

Prima presenza con la maglia della Juventus Under 23 e primo ko per Emanuele Pecorino. L’attaccante catanese appena ceduto dal Catania alla società bianconera, ha iniziato con una sconfitta per 3-0 l’avventura nel club torinese. La formazione allenata da Lamberto Zauli ha perso con un sonoro 3-0 la gara contro il Como. Pecorino ha fatto il suo ingresso in campo subentrando all’infortunato Dabo al 70′ della ripresa, giusto per prendere confidenza con la nuova realtà ma senza incidere. Chiaramente necessita di tempo per inserirsi negli schemi di Zauli e ritrovare una certa brillantezza. A seguito di questo risultato, Juve settima nella classifica del girone A di Serie C.

