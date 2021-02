PELLEGRINI: “Catania, addio con l’amaro in bocca”

Il procuratore del ragazzo, Paolo Tricoli, aveva già esternato l’amaro in bocca di Eros Pellegrini ai nostri microfoni per avere concluso dopo pochi mesi l’avventura di Catania. Lo stesso difensore ne parla al quotidiano La Nazione:

“Ho lasciato Catania con l’amaro in bocca perché potevo dare molto, ma dopo l’infortunio la società ha fatto altre scelte e, così, ho accettato subito la proposta della Lucchese, perché le sfide mi piacciono e credo che abbiamo tutte le carte in regola ed il tempo per colmare il gap da chi ci precede in classifica”.

La Lucchese è attualmente in fondo alla classifica del girone A di Serie C con lo stesso punteggio del Livorno di un altro ex rossazzurro, Andrea Mazzarani, e proverà in tutti i modi a centrare la salvezza.

