PINTO: “Virtus Francavilla? Molto bello il ricordo di quel gol…”

Riproponiamo parte di un’intervista concessa dal laterale sinistro rossazzurro Giovanni Pinto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com. Il 28 gennaio scorso, prima di scendere in campo contro il Monopoli, chiedemmo al ragazzo quale ricordo conservasse dello splendido gol siglato ai playoff, nella passata stagione, contro la Virtus Francavilla, prossima avversaria del Catania:

“Molto bello, davvero. Quel gol sembra lontano anni luce – le parole di Pinto – Impossibile dimenticarlo per come si era sviluppata la gara, visto che perdevamo 2-0. Inoltre sapete tutti quale situazione vivessimo. Ci allenammo con dieci giorni di ritardo rispetto al Francavilla, dando una grande dimostrazione di forza e unione d’intenti. Adrenalina allo stato puro, vincendo 3-2. Peccato poi che a Terni s’interruppe la nostra avventura ai play off. Meritavamo ancora di più la vittoria, purtroppo il calcio è così. Però il calcio dà anche la possibilità di rifarsi, magari già da quest’anno? Speriamo sia di buon auspicio. Ma meglio non dire niente, sono molto scaramantico (ride, ndr)”.

