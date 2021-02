RAFFAELE: contro il Francavilla quota 100 da allenatore professionista

Mister Giuseppe Raffaele ha raggiunto, contro la Juve Stabia, il numero di 98 partite nel contesto dei tornei professionistici (Catania e Potenza), includendo Coppa Italia e Play Off. Ad oggi sono complessivamente 155 i punti raccolti in C per il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto su un totale di 86 gare di campionato, con una media di 1.80 punti a partita. Il numero di vittorie complessive in competizioni ufficiali professionistiche è attualmente fermo a 47 mentre sono 32 i risultati di parità, 19 le sconfitte, 131 i gol realizzati e 88 i gol subiti. Domenica 14 febbraio taglierà il traguardo delle 100 partite da allenatore professionista, in occasione del confronto casalingo con la Virtus Francavilla.

