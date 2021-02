RAFFAELE: “Gara tosta col Francavilla, dobbiamo gestire al meglio le risorse. Costanza di rendimento per essere ambiziosi”

Vigilia di Catania-Virtus Francavilla. Mister Giuseppe Raffaele si prepara al tour de force che comincia sabato al “Massimino” contro i biancazzurri pugliesi:

“Sfida importante, affrontiamo una squadra in salute che negli ultimi due mesi ha risalito la china in classifica, facendo bene in termini di risultati e di prestazione. Sarà la prima di una lunga serie di gare consecutive che ci attendono. Adesso dobbiamo esclusivamente avere la testa a questa partita perchè sarà tosta. Servirà una prestazione di rilievo per proseguire il nostro percorso. La Virtus Francavilla è cresciuta durante il campionato, vanta un attacco temibile, un centrocampo composto da giocatori che hanno anche il feeling con il gol. Da tre anni lavorano con lo stesso allenatore, hanno acquisito una fisionomia di gioco ben precisa. Dovremo essere perfetti sul piano agonistico, della determinazione e del gioco. Cercheremo anche di limitare qualche giocata preordinata degli avversari e alcune individualità che, in determinate situazioni di gioco, possono sfruttare le loro qualià. Poi è chiaro che in una partita possono giocarsi tante partite, a seconda dell’evoluzione della gara. Puoi dominare, riprendere la partita con dei cambi, subire l’avversario. Dobbiamo gestire in maniera ottimale i 90′. Rispettiamo molto il Francavilla come ogni avversario di questo campionato perchè non ci sentiamo nè migliori, nè inferiori a nessuno”.

“La sosta ci ha consentito di recuperare qualche giocatore come Zanchi. Di Piazza e Golfo avevano due soli allenamenti ma adesso hanno avuto una settimana di lavoro piena. Non sono ancora al 100% ma con tanti impegni ravvicinati devono darci il loro contributo. E’ importante gestire le risorse fisiche e ci sarà bisogno di più uomini in questa fase, tenendo anche conto del fatto che abbiamo calciatori diffidati. C’è tanto dispendio energetico ma anche mentale nel preparare tante partite, oltretutto siamo nel girone di ritorno e la classifica è cortissima in un periodo cruciale del campionato. Abbiamo il nostro modo di fare calcio, siamo una squadra che ruota su un collettivo, all’interno del quale le nostre individualità possono fare bene. Se manca la prestazione facciamo fatica. Dobbiamo entrare in campo cercando di esaltare le nostre qualità nel contesto di gioco sempre con la stessa idea di base, a prescindere dal fatto che si debba giocare una gara più agonistica o spettacolare. Questo incontro può essere anche più difficile della trasferta di Terni o del successivo confronto casalingo con il Bari”.

“Di Piazza e Sarao in campo dal 1′? Abbiamo alternative. Penso anche a Reginaldo, Golfo e Manneh che è più un esterno. Ruotiamo questi giocatori, aspettando il rientro di Piccolo e Russotto. Alterneremo i calciatori a seconda dell’avversario e del tipo di partita da fare, ho massima fiducia in tutti. La nostra forza, voglio ribadirlo, è che tutti si sentono protagonisti nel contesto Catania. Golfo trequartista? Agisce da esterno ma può anche giostrare da trequartista offensivo dietro le due punte perchè è brevilineo, rapido, salta l’uomo, punta la porta, ama l’assist, ha qualità. Non possiamo fossilizzarci su determinati sistemi di gioco quando mancano elementi come Piccolo e Russotto. Bisogna tenere conto delle caratteristiche di chi va in campo, consapevoli che durante la gara ci sono delle situazioni in cui possiamo sparigliare le carte agli avversari”.

“Questo campionato dice che fra la dodicesima e la quarta in classifica ci sono 9 punti. E’ il momento di cercare la prestazione ma soprattutto essere squadra e ambiziosi, facendo punti. A Castellammare per 70 minuti ho visto un Catania predominante contro una squadra che ha dimostrato di avere qualità, infatti è andata a vincere a Francavilla, ha fatto risultato a Foggia e Catanzaro. Significa che c’è molto equilibrio in questo campionato dove la costanza di rendimento dei giocatori ti può permettere di essere ambizioso. E’ quello che ci auguriamo, in un periodo in cui fino a metà marzo praticamente non ci alleneremo e giocheremo sempre”.

VIDEO: le parole di mister Raffaele

