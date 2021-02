RAFFAELE: “Sfortunati e puniti in modo esagerato, trasformiamo la rabbia in energia positiva per domenica”

Mister Giuseppe Raffaele analizza in questi termini la cinquina della Ternana al “Liberati”:

“Per 60 minuti abbiamo fatto una buona gara. Siamo andati subito sotto con un tiro incredibile di Mammarella, poi è arrivato il 2-0 con una deviazione sfortunata su un tiro innocuo dopo 15 minuti. L’avevamo ripresa con il 2-1, stavamo sviluppando delle ottime trame di gioco avendo avuto tre volte la possibilità di pareggiare. Il 3-1 è stato un infortunio della nostra difesa. Anche ad inizio ripresa, continuando ad andare in pressione, avremmo potuto accorciare con un’altra chance. Serviva una scintilla per riportare l’incontro sul filo dell’equilibrio. Poi, una volta preso il 4-1, sia a livello energetico che mentale è finita la partita e la squadra è calata in alcune individualità mentre la Ternana ha cambiato passo anche grazie alle sostituzioni effettuate”.

“Non mi è piaciuto l’ultimo quarto d’ora in cui dovevamo essere più bravi a tenere strette le linee contro un avversario che, a campo aperto, ti mette in difficoltà. Se avessimo concluso in parità il primo tempo sarebbe stata, credo, un’altra storia ma c’è poco da commentare quando si parla di 5-1. Nell’arco di un campionato possono capitare partite così, dove gli episodi ti puniscono in maniera puntuale. Poi diventa come scalare l’Everest. La squadra ci ha provato, mettendo il cuore in campo“.

“Adesso recuperiamo energie e pensiamo alla prossima partita. Zanchi si è fatto male, vediamo se Pinto sarà pronto per giocare dall’inizio. Golfo l’ho tirato fuori ad un quarto d’ora dal 90′ anche in funzione di domenica. Rialziamo subito la testa. Ci vuole una grande reazione, riprendendo la corsa. Sapevamo che saremmo stati attesi da un calendario difficile. Mi dispiace il passivo ma, ripeto, anche quando nel primo tempo perdavamo 3-1 io ho visto un buon Catania, siamo stati sfortunati e puniti in maniera esagerata. Pensiamo al Bari, non è onorevole perdere 5-1 ma abbiamo tutta la possibilità in questi quattro giorni di trasformare la rabbia in energia positiva per domenica”.

VIDEO: le parole di Raffaele

