REGINALDO: risposta importante anche in chiave mercato

C’erano delle valutazioni sulla posizione di Reginaldo all’interno della rosa del Catania, prima della chiusura della sessione invernale del calciomercato. L’attaccante ha risposto sul campo con una prova di grande sacrificio, premiata con la realizzazione del suo primo gol in maglia rossazzurra contro il Monopoli. Una rete tanto attesa, che in competizioni ufficiali mancava addirittura da dicembre 2019 al brasiliano, quando militava tra le file della Reggina. Interrotto il digiuno di gol sfornando una prestazione eccellente, Reginaldo ha dato un segnale forte ed inequivocabile. Le ottime risposte ricevute da mister Giuseppe Raffaele hanno fatto sì che il giocatore classe 1983 si trovasse la strada spianata verso una permanenza sotto l’Etna che non era scontata prima di Catania-Monopoli. Servirà anche il contributo e l’esperienza di Regi-gol per portare più in alto possibile il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***