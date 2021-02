SERIE C: 22/a giornata, le partite in programma. Pari tra Foggia e Teramo

Pareggio a reti bianche tra Foggia e Teramo, nell’anticipo della 22/a giornata del girone C di Serie C allo stadio “Zaccheria”. Entrambe le squadre raggiungono momentaneamente il Catania a quota 33 punti in classifica. Queste le altre gare in programma mercoledì 3 febbraio:

02.02. 17:30 Foggia 0 – 0 Teramo

03.02. 12:30 Casertana – Potenza

03.02. 15:00 Paganese – Catanzaro

03.02. 15:00 Palermo – Ternana

03.02. 15:00 Vibonese – Virtus Francavilla

03.02. 15:00 Viterbese – Turris

03.02. 17:30 Bari – Cavese

03.02. 20:30 Bisceglie – Avellino

03.02. 20:30 Juve Stabia – Catania

Riposa: Monopoli

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***