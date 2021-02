SERIE C: 23/a giornata, risultati e classifica. Catanzaro e Foggia scavalcano momentaneamente il Catania

In attesa del posticipo Ternana-Casertana, sono scese in campo tutte le altre compagini del girone C di Serie C per la 23/a giornata, ad eccezione del Catania che ha osservato un turno di riposo. Ecco risultati e marcatori con la classifica aggiornata:

RISULTATI

Bari 0-1 Viterbese (83′ Murilo)

Avellino 1-0 Palermo (51′ Silvestri)

Cavese 1-0 Paganese (3′ Gerardi)

Teramo 1-1 Monopoli (22′ Guiebre, 54′ Pinzauti)

Turris 2-2 Bisceglie (27′ Cittadino, 77′ Cittadino, 83′ Giannone, 91′ Persano)

Virtus Francavilla 0-1 Juve Stabia (87′ Orlando)

Potenza 0-1 Foggia (8′ Del Prete)

Catanzaro 1-0 Vibonese (74′ Carlini)

Ternana – Casertana (lunedì ore 21:00)

CLASSIFICA

Ternana 53 Bari 42 Avellino 41 Foggia 36 Catanzaro 35 Catania 34 Teramo 34 Juve Stabia 30 Virtus Francavilla 28 Turris 28 Palermo 27 Casertana 27 Viterbese 25 Vibonese 22 Monopoli 21 Bisceglie 17 Potenza 17 Cavese 16 Paganese 15

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***