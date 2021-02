SERIE C: 27/a giornata, le partite in programma. Il Covid colpisce ancora. Riposa l’Avellino

Squadre del girone C di Serie C nuovamente in campo nel fine settimana. Il Covid colpisce ancora, provocando il rinvio della partita Cavese-Potenza a seguito dei numerosi contagi all’interno del gruppo squadra aquilotto. Sei incontri verranno disputati sabato. Turno di riposo, invece, per l’Avellino che spera in risultati favorevoli in ottica secondo posto. I match più interessanti della 27/a giornata sono sicuramente il derby Bari-Foggia e la sfida del Catanzaro alla capolista Ternana.

27.02. 12:30 Viterbese – Palermo

27.02. 15:00 Bari – Foggia

27.02. 15:00 Catanzaro – Ternana

27.02. 15:00 Virtus Francavilla – Monopoli

27.02. 17:30 Bisceglie – Juve Stabia

27.02. 17:30 Turris – Casertana

28.02. 15:00 Vibonese – Catania

28.02. 17:30 Teramo – Paganese

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***