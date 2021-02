SERIE C – Carrera (all. Bari): “Il Catania ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo lottato”

Massimo Carrera, allenatore del Bari, torna sul pareggio maturato domenica scorsa contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”:

“Non abbiamo sofferto i ritmi alti, nel secondo tempo non siamo più riusciti a tenere palla in avanti e dare peso alle nostre giocate, ci siamo un pò schiacciati non creando molto ma concedendo anche pochissimo. Sono contento, comunque, della prestazione dei ragazzi che hanno lottato fino alla fine. Va anche detto che scendono in campo le avversarie. Il Catania ci ha messo in difficoltà ed era molto difficile giocare, fare possesso e ripartire”.

