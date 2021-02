SERIE C – Rolando (Bari): “Rigore Catania? Se ci fosse stato il Var…”

Il giocatore del Bari Gabriele Rolando, indisponibile per la gara disputata col Catania, torna sull’episodio della concessione del calcio di rigore in favore dei rossazzurri. Queste le parole dell’ex Reggina rilasciate a Radio Bari:

“Episodio dubbio. Dalla tv non si vedeva molto bene perchè era una palla veloce. Parlando con Sabbione gli è arrivata una manata, purtroppo in C non abbiamo il Var e quindi anche per l’arbitro non è facile. Magari se ci fosse stato il Var avrebbe rivisto l’episodio e annullato il rigore. Fortunatamente Frattali ha fatto un miracolo ed abbiamo potato a casa il punto”.

