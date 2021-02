SITUAZIONE DISCIPLINARE: cinque diffidati e in due a rischio diffida

In vista di Paganese-Catania, una sola squalifica si registra in casa rossazzurra, quella del centrocampista Jacopo Dall’Oglio. Un turno di stop per lui. Dando uno sguardo al prospetto disciplinare degli etnei nel complesso, notiamo anche come due giocatori siano attualmente fermi a quota tre cartellini gialli e che, ricevendo una nuova ammonizione, entreranno in diffida: si tratta del laterale Luca Calapai e del mediano Nana Welbeck.

Simone Sales sarà invece squalificato al prossimo giallo, essendo già diffidato. Idem Alessandro Albertini, Tommaso Silvestri, Andrea Zanchi e Giovanni Pinto.

