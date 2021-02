SITUAZIONE DISCIPLINARE: defezioni importanti ma rientra Dall’Oglio, occhio ai diffidati in ottica derby

In vista di Vibonese-Catania, come già anticipato non saranno della partita gli squalificati Simone Sales e Denis Tonucci, quest’ultimo fermato per due giornate a seguito del rosso diretto riportato a Pagani. Sales, invece, salterà solamente la trasferta di Vibo Valentia mentre rientra Jacopo Dall’Oglio. Attenzione, in ottica derby, ai diffidati Alessandro Albertini, Tommaso Silvestri e Giovanni Pinto che verrebbero squalificati in caso di eventuale cartellino giallo domenica (anche Andrea Zanchi è in diffida ma attualmente infortunato).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***