STATISTICHE: brusca interruzione della serie positiva. Più punti del Bari nelle ultime dieci gare

Aggiornamento statistico dopo la pesante sconfitta di Terni. Si ferma a quattro risultati utili consecutivi la striscia positiva del Catania, che aveva raccolto 10 punti frutto di 3 vittorie ed un pareggio. Il Catania è la quarta vittima stagionale di una manita inflitta dalla Ternana: era già successo a Casertana (5-1), Cavese (0-5) e Catanzaro (5-1) di prendere cinque schiaffi dalla corazzata umbra.

Secondo ko per i rossazzurri dall’inizio del nuovo anno, ancora una volta in trasferta. Elefante alle spalle di Ternana (0), Bari (2) e Avellino (2) per numero di sconfitte in questo torneo di C (4 quelle del Catania finora). Tenendo conto delle ultime dieci partite disputate, la squadra di Raffaele è la quarta forza del campionato con 18 punti conquistati. Meglio degli etnei Casertana (21), Avellino (23) e Ternana (26); rossazzurri, invece, davanti a Viterbese (17), Bari (16) e Catanzaro (16).

