SVINCOLATI: nel girone C è ancora mercato, il Potenza si assicura Mazzeo

Il calciomercato invernale si è ufficialmente concluso ieri, lunedì 1 febbraio, ma è ancora possibile tesserare calciatori svincolati. In questo senso si segnala, nel girone C di Serie C, un innesto importante. Quello di Fabio Mazzeo, attaccante classe 1983 tesserato dal Potenza, che sostituisce così il bomber Pietro Cianci, a sua volta trasferito al Bari. Profilo di grande esperienza e profondo conoscitore della categoria, Mazzeo – in un passato non troppo lontano accostato al Catania – ha risolto in tempo il contratto con il Livorno. A differenza di un calciatore come Franco Zuculini che, invece, pur avendo raggiunto l’accordo col Catania non è riuscito a sbloccare la risoluzione con il Defensor Sporting nella giusta tempistica.

