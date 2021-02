TACOPINA: “Ecco perchè Pecorino è stato ceduto”

Joe Tacopina commenta attraverso la seguente comunicazione ufficiale il trasferimento di Emanuele Pecorino dal Catania alla Juventus:

1) L’accordo chiuso con la Juventus era molto diverso da quello proposto al Catania il mese scorso. Hanno corrisposto un importo significativamente superiore che include bonus e percentuali sulla futura vendita.

2) Il calciatore non voleva più giocare per il Catania e voleva soltanto giocare per la Juventus, che è un peccato perché è di Catania, ma io non voglio nella nostra famiglia nessun calciatore che non voglia essere qui. Pertanto quando è divenuto chiaro che non volesse giocare per la sua città, cosa che non ha fatto per diverse giornate per una serie di piccoli infortuni, non ho voluto più avere niente a che fare con lui.

3) Questa mossa ci ha permesso di migliorare notevolmente questa squadra perché con la vendita siamo stati in grado di acquisire due dei nostri obiettivi più importanti nel mercato che rafforzeranno già un gruppo molto forte.

