TERNANA – CATANIA: arbitra Feliciani, i precedenti con le due squadre

Sono stati designati gli arbitri per la 25/a giornata di Serie C. La partita Ternana-Catania, in programma mercoledì pomeriggio allo stadio “Libero Liberati” di Terni, sarà diretta da Ermanno Feliciani (Teramo). Assistenti Riccardo Vitali (Brescia) e Massimo Salvalaglio (Legnano). Quarto ufficiale Claudio Petrella (Viterbo).

Due precedenti per il Catania con il “fischietto” abruzzese: lo 0-0 casalingo maturato la scorsa stagione contro la Reggina allora capolista del girone C allo stadio “Angelo Massimino” e l’1-2 con l’Avellino il 29 novembre. La Ternana, invece, quando è stata diretta dal sig. Feliciani ha travolto il Catanzaro in questo campionato per 5-1 in terra umbra e vinto con il risultato di 1-0 a Siena in Coppa Italia Serie C (stagione 2019/20).

