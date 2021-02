TERNANA – CATANIA: gara visibile anche su Cusano Italia Tv

Non solo la piattaforma Eleven Sports. La visione della partita Ternana-Catania, in programma mercoledì 17 febbraio con fischio d’inizio alle ore 15:00, sarà disponibile anche in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv. L’impegno dell’emittente dell’Università Niccolò Cusano non si limiterà alla trasmissione del singolo evento, che sarà arricchito prima, durante e dopo la gara da interviste e commenti. Infatti durante la trasmissione intitolata “C come calcio” ci saranno tre fasi: la prima (“La partita”) antecedente al match, la seconda (“L’intervallo”) tra le due frazioni di gioco e la terza al termine dell’incontro imperniata su tutta la Lega Pro, con risultati, classifiche, highlights e spunti di riflessione. Tra gli opinionisti, anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito cusanoitaliatv.it e sull’applicazione per smartphone e tablet scaricabile gratuitamente per Android e Ios.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***