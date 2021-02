TERNANA – CATANIA: precedenti, due affermazioni etnee al “Liberati”

La vittoria rossazzurra nell’impianto ternano manca dal 1990

Il Catania torna ad affrontare la Ternana in terra umbra. Gli ultimi tre confronti risalgono tutti alla scorsa stagione: i ko per 3-2 (Camplone in panchina) e 2-0 rispettivamente riportati in campionato e Coppa Italia Serie C, oltre all’1-1 che ha qualificato in extremis i rossoverdi ai play off dopo l’illusorio vantaggio di Biondi. Prima dell’annata 2019/20 gli etnei non affrontavano gli umbri in trasferta dal 29 novembre 2014, quando furono allenati da Beppe Sannino venendo sconfitti di misura in virtù del gol siglato dall’attaccante uruguagio Felipe Avenatti nel secondo tempo.

Lo stadio “Liberati” storicamente è sempre stato avaro di soddisfazioni per i colori rossazzurri. Le uniche due vittorie in casa della Ternana sono datate infatti 1976 e 1990. Nella prima circostanza, fu Claudio Ciceri a regalare il successo alla squadra allenata da Guido Mazzetti, mentre quattordici anni più tardi ci pensarono Andrea Salvadori e Claudio Pelosi a piegare la formazione rossoverde. Completano il quadro sette affermazioni dei padroni di casa (l’1-0 del 1992 sancì la promozione in B degli umbri) e otto pareggi.

Desta curiosità infine il primo confronto assoluto tra le due compagini risalente all’aprile ’43. Le squadre si affrontarono nell’ambito di una pool promozione che avrebbe decretato le formazioni promosse al successivo campionato di Serie B. Sul campo finì 1-1 ma il risultato della partita venne annullato in quanto il Catania di lì a poco fu costretto a ritirarsi dalla competizione a causa dello sbarco degli americani in Sicilia.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Ternana: 8

Pareggi: 8

Vittorie Catania: 2

Gol Ternana: 21

Gol Catania: 11

Differenza Reti: -10

Serie C 1942-43 Borzacchini Terni 1-1 AFC Catania

Serie B 1968-69 Ternana 2-0 Catania

Serie B 1969-70 Ternana 1-1 Catania

Serie B 1971-72 Ternana 0-0 Catania

Serie B 1973-74 Ternana 1-0 Catania

Serie B 1975-76 Ternana 0-1 Catania

Serie B 1976-77 Ternana 1-1 Catania

Serie C1 1989-90 Ternana 0-0 Catania

Serie C1 1990-91 Ternana 1-2 Catania

Serie C1 1991-92 Ternana 1-0 Catania

Serie B 2002-03 Ternana 3-1 Catania

Serie B 2003-04 Ternana 3-1 Catania

Serie B 2004-05 Ternana 0-0 Catania

Serie B 2005-06 Ternana 0-0 Catania

Serie B 2014-15 Ternana 1-0 Catania

Serie C 2019-20 Ternana 3-2 Catania

Coppa Italia Serie C 2019-20 Ternana 2-0 Catania

Play Off Serie C 2019-20 Ternana 1-1 Catania

