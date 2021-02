TERNANA – CATANIA: previsioni meteo al “Liberati”

Mercoledì 17 febbraio, fischio d’inizio alle 15:30 allo stadio “Libero Liberati” di Terni per il match tra Ternana e Catania, valido per la 25/a giornata del girone C di Serie C. Terzo impegno esterno del 2021 per la formazione rossazzurra. Secondo le previsioni meteo raccolte in queste ore, nel corso della gara il cielo si presenterà con nubi sparse e non si esclude la possibilità di piogge, che non sarebbero eventualmente di forte intensità, con venti deboli ed una temperatura percepita di circa 10-11 gradi.

P.S. Le previsioni del tempo elaborate con metodi matematici, pur godendo di una notevole obiettività, esprimono soltanto la probabilità che un fenomeno meteorologico si verifichi e non già la certezza assoluta che esso si manifesti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***