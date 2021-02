Catania al lavoro, oggi, a Torre del Grifo in vista della sfida alla Virtus Francavilla in programma sabato 13 febbraio alle 12.30 al “Massimino”. Dopo l’attivazione tecnica, il gruppo ha svolto esercitazioni tattiche in fase difensiva. In chiusura, partitella. La preparazione proseguirà domani con una seduta in calendario alle 11.30, giovedì con inizio alle 15.00 e venerdì con la rifinitura in tarda mattinata.

