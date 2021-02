TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi, ancora assente Piccolo

Il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida alla Paganese in calendario mercoledì alle 14.30 al “Torre”. Completati due programmi di lavoro differenziati: per i rossazzurri in campo con il Bari, lavoro di scarico in piscina; per tutti gli altri atleti disponibili, dopo una sessione di forza in palestra, esercitazioni tecniche e partite a pressione. Domani, alle 10.00, la rifinitura seguita dalle convocazioni e dalla partenza per la Campania. Ancora assente l’infortunato Piccolo, mentre continua a lavorare con il gruppo Volpe. Sicuramente out Zanchi. Da valutare le condizioni fisiche di Sarao, non al meglio.

