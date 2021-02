TORRE DEL GRIFO: anche Dall’Oglio in diffida, ancora lavoro individualizzato per Russotto e Volpe

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il secondo allenamento in vista della sfida alla Ternana in calendario mercoledì alle 15.00 al “Liberati”: dopo una seduta in sala video, la prima parte della sessione si è conclusa con un lavoro di prevenzione in palestra. Successivamente, in campo, mister Raffaele ha disposto e diretto lo svolgimento di esercitazioni tattiche. Programmi individualizzati per Russotto e Volpe. Martedì mattina, rifinitura e convocazioni. Ammonito sabato nella gara vinta contro la Virtus Francavilla, Dall’Oglio – autore del gol vittoria – entra in regime di diffida. Con lui diffidati Albertini, Silvestri, Sales e Zanchi.

