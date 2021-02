TORRE DEL GRIFO: Catania subito al lavoro, Zanchi attende gli esami strumentali

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista dell’imminente sfida al Bari: domenica, al “Massimino”, fischio d’inizio alle 15.00. Programmi di lavoro differenziati: per i rossazzurri schierati al “Liberati”, lavoro di scarico in piscina; per tutti gli altri atleti a disposizione, sessione iniziale in palestra seguita da una partitella. A riposo Zanchi, in attesa di esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo in occasione del match con la Ternana. La preparazione proseguirà domani con una seduta pomeridiana. Sabato, alle 11.00, la rifinitura.

