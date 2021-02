TORRE DEL GRIFO: palestra e partitella per i rossazzurri

Il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, la terza sessione di lavoro settimanale. Conclusa una seduta di prevenzione in palestra e completato il riscaldamento in campo, i rossazzurri hanno disputato una partitella. Giovedì, allenamento in programma alle ore 15.00 in preparazione alla sfida di sabato al “Massimino”. Si prevede qualche variazione nell’undici di partenza rispetto al match di Castellammare di Stabia, mentre Volpe e Piccolo continuano a svolgere i rispettivi programmi di recupero con l’auspicio di tornare al più presto a disposizione di mister Raffaele.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***