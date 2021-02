TROCINI (all. Virtus Francavilla): “Ancora penalizzati dall’arbitraggio. Mi auguro che gli etnei vadano in B, così non torniamo a Catania…”

Dopo le parole al veleno del Direttore Sportivo Mariano Fernandez, anche l’allenatore della Virtus Francavilla Bruno Trocini critica la direzione di gara dell’arbitro. Ecco quanto evidenziato da tuttocalciopuglia.com:

“Dispiace per il rigore, ogni volta che giochiamo al Massimino c’è sempre un arbitraggio che tende a penalizzarci. Rigore su Maiorino? All’arbitro ho chiesto spiegazioni nel post-gara e mi ha riferito che il calciatore era in possesso palla e che è riuscito a calciare, ma se l’azione poi non si concretizza bisogna fischiarlo… Mi auguro comunque che il Catania vada in Serie B, almeno evitiamo di tornarci l’anno prossimo (sorride amaramente, ndr). Sono comunque contento della prestazione della squadra, che era riuscita a incanalare la gara sui binari giusti, schierandosi bene in campo e tenendo alto il proprio baricentro. Peccato…”.

