VERSO CATANIA – BARI: ci saranno novità nell’undici di partenza di Raffaele

Probabile cambio di modulo e di uomini all’interno dello schieramento rossazzurro di partenza contro il Bari. Mister Giuseppe Raffaele valuta la possibilità di rispolverare il centrale difensivo Claiton, ma anche il centrocampista Luis Maldonado che agirebbe in cabina di regia domenica nel 3-5-2. In avanti potrebbe esserci spazio dall’inizio per la coppia formata da Manuel Sarao e Matteo Di Piazza, ma non si esclude l’eventuale utilizzo dal 1′ di Francesco Golfo, che ha dato risposte positive nelle sue prime apparizioni in rossazzurro. Andrea Russotto partirebbe dalla panchina.

