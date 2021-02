VERSO CATANIA – BARI: Tacopina allo stadio? Pugliesi carichi, Raffaele studia le contromosse

Da giovedì l’avvocato italo-americano Joe Tacopina è in Italia. Aveva preannunciato che in settimana avrebbe raggiunto Catania con l’obiettivo di effettuare quanto prima il closing. Probabilmente assisterà alla partita Catania-Bari, occasione nella quale i rossazzurri cercano riscatto. Gara non semplice contro un avversario forte che ha ritrovato la vittoria con mister Carrera all’esordio, piegando la resistenza del Monopoli al “San Nicola”. Mister Raffaele sa bene di affrontare un Bari carico e determinato, ma la sua squadra dovrà esserlo ancora di più, facendo i conti con un nuovo infortunio riportato da Zanchi. Come sostituirlo? L’impiego di Albertini dal 1′ sembra essere la soluzione più probabile, con Pinto che potrebbe entrare a gara in corso non avendo ancora i 90′ sulle gambe. Cambio di modulo e uomini in vista? Ipotesi 3-5-2, 3-4-1-2 o ritorno alla difesa a quattro. Vedremo se ci sarà spazio anche per il ritorno di Claiton nel reparto arretrato, con Golfo ago della bilancia. Raffaele studia le contromosse, in quello che si preannuncia un incontro ad alta tensione.

