VERSO VIBONESE – CATANIA: ecco i rossazzurri finora a segno contro i calabresi. Sarao, gol pesante…

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania e che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno esterno con la Vibonese, quattro di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione calabrese. Ci riferiamo a Nana Welbeck, Michele Volpe, Alessandro Albertini e Manuel Sarao.

Welbeck partecipò al 2-1 maturato nella gara d’andata giocata al “Massimino”. Volpe, invece, portò in vantaggio la Viterbese in terra laziale, gara che poi si concluse sul 2-2. Era il 29 settembre 2019. Albertini entrò nel tabellino dei marcatori di un Virtus Francavilla 6-2 Vibonese del 13 ottobre 2019, firmando la rete del momentaneo 4-0. Pesante, infine, il gol di Sarao alla Vibonese a maggio 2017 nella gara di ritorno dei playout vinta dal Catanzaro per 3-2 al “Ceravolo” che condannò i rossoblu alla Serie D.

