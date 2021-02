VERSO CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: tra i convocati, ecco i rossazzurri già a segno contro i pugliesi

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno interno con la Virtus Francavilla, sei di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione pugliese. Ci riferiamo a Giovanni Pinto, Simone Sales, Claiton, Manuel Sarao, Reginaldo e Matteo Di Piazza, tutti a segno in gare di Lega Pro, ad eccezione del difensore brasiliano.

Pinto fu autore di una splendida realizzazione nel 3-2 inflitto dal Catania alla Virtus in occasione dei playoff la scorsa stagione. Sales partecipò al 3-1 del Potenza al “Viviani” siglando la seconda rete dell’incontro a dicembre 2018 con Raffaele in panchina. Un altro difensore, Claiton, partecipò con un gol al pesante 4-0 della Cremonese in Coppa Italia l’11 agosto 2019. Sarao, invece, mise a segno la rete dell’ex nella gara d’andata vinta dai rossazzurri a Francavilla Fontana. Reginaldo contribuì al 3-1 del Trapani al “Provinciale” segnando il momentaneo 2-1 nel 2017. Di Piazza, infine, ha perforato tre volte la difesa francavillese: doppietta in un 5-1 in favore del Foggia allo “Zaccheria” e gol nell’1-1 esterno risalente al 26 agosto 2017, quando rappresentava i colori del Lecce.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***