VERSO CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: grande rimonta nell’ultimo confronto ufficiale al “Massimino”

Il confronto più recente tra Catania e Virtus Francavilla disputato allo stadio “Angelo Massimino” risale al 30 Giugno scorso in occasione del 1º turno dei Playoff. Catania con evidenti problemi societari ma che riuscì a garantire in extremis la partecipazione agli spareggi promozione, allenandosi con dieci giorni di ritardo rispetto ai pugliesi.

In un match ricco di gol ed emozioni, dopo un inizio incoraggiante dei padroni di casa furono gli ospiti a portarsi in vantaggio con Leonardo Perez che al 10’ minuto, sfruttando alla perfezione un cross di Vazquez, battè Miguel Martinez. Il Catania provò a reagire ma furono ancora una volta i pugliesi a trovare la via del gol con un chirurgico colpo di testa di Vazquez indirizzato sul secondo palo. I rossazzurri di Lucarelli però non ci starono e riuscirono ad accorciare le distanze al 24’: Kevin Biondi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfruttò al meglio una mischia in mezzo all’area gonfiando la rete.

Nella ripresa gli etnei provarono immediatamente ad agguantare il pari con una doppia occasione: prima Curcio dal limite impegnò seriamente Poluzzi, poi sulla ribattuta Curiale mancò clamorosamente il bersaglio grosso. Il pareggio, comunque, fu posticipato solo di qualche minuto su rigore: al 56’ Alessio Curcio glaciale dagli 11 metri, spiazzando il portiere avversario per il meritato 2-2. Questo risultato avrebbe qualificato automaticamente gli etnei per via del miglior piazzamento in classifica ma la squadra rossazzurra non si accontentò, tentando più volte di portarsi in vantaggio. Prima lo stesso Curcio colpì il palo esterno, successivamente Biondi dopo una meravigliosa azione personale calciò incredibilmente sul fondo il pallone del 3-2.

Al 66’ Vazquez, già ammonito, cadde a centro area dopo un contatto con Silvestri. Per l’arbitro si trattò di simulazione e secondo giallo inevitabile. Con un punteggio sfavorevole ed un uomo in meno i pugliesi deposero le armi e al 93’ anche Giovanni Pinto entrò nel tabellino dei marcatori. Dopo 50 metri di corsa forsennata il terzino etneo, servito alla perfezione da Salandria, si liberò di due uomini con una magnifica serpentina, fintò il tiro, eludendo l’intervento del difensore avversario, e a tu per tu con Poluzzi non sbagliò. Incredibile rimonta completata e qualificazione del Catania al turno successivo.

VIDEO: gli highlights della partita

Tabellino partita

Catania (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente (dal 25’ st Welbeck); Biondi (dal 31’ st Mazzarani), Curcio, Capanni (dal 25’ st Barisic); Curiale (dal 31’ st Beleck). A disposizione: Furlan, Noce, Pino, Saporetti, Panebianco, Biagianti, Dall’Oglio, Manneh. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino (dal 23’ st Castorani), Caporale; Di Cosmo (dal 37’ st Setola), Risolo (dal 17’ st Marozzi), Zenuni, Mastropietro (dal 37’ st Ekuban), Nunzella (dal 23’ st Gallo); Perez, Vazquez. A disposizione: Costa, Sparandeo, Sarcinella, Pambianchi. Allenatore: Bruno Trocini

Reti: 11’ pt Perez (VF), 20’ pt Vazquez (VF), 24’ pt Biondi, 11’ st Curcio (rig.), 48’ st Pinto

Ammoniti: Pinto, Welbeck, Mastropietro (VF), Vazquez (VF)

Espulsi: Vazquez (VF)

Note: 2’ di recupero pt; 5’ di recupero st.

