VERSO CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: Maiorino, quando Sottil lo desiderava tanto in rossazzurro ma…

All’interno dell’organico della Virtus Francavilla spicca l’individualità del forte trequartista Pasquale Maiorino. Nell’estate del 2018 fu in trattativa con il Catania, quando militava tra le file del Livorno. Contatti frequenti tra le parti, l’allora A.D. rossazzurro Pietro Lo Monaco svelò pubblicamente che l’affare non sarebbe andato in porto a causa dell’elevato costo dell’operazione. Notizia che venne digerita a malincuore dal tecnico che in quel momento sedeva sulla panchina etnea, Andrea Sottil, il quale chiedeva a gran voce un trequartista rispondente alle caratteristiche di Maiorino. Successivamente il giocatore si trasferì alla Feralpisalò. Da gennaio fa parte della rosa francavillese dopo essere stato voluto fortemente dal D.S. Mariano Fernandez, a sua volta legato da una profonda amicizia proprio con Sottil, che oggi guida l’Ascoli in B con risultati lusinghieri.

