VERSO CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: Sarao, caccia al primo gol del 2021

Considerando le punte effettive di ruolo, Sarao (oltre all’indisponibile Volpe) è l’unico rossazzurro a non avere ancora gonfiato la rete nel nuovo anno solare. Autore sin qui di 4 realizzazioni, Sarao non entra nel tabellino dei marcatori dal 20 dicembre scorso, regalando i tre punti all’Elefante sul campo del Potenza. Il digiuno prosegue ma chissà che proprio contro la sua ex squadra, dopo averla colpita nella gara d’andata, Sarao non riassapori la gioia del gol. Ci proverà sabato al “Massimino”. Il Catania di Raffaele necessita anche delle reti dell’attaccante milanese classe 1989 per proseguire strenuamente la lotta in chiave playoff.

