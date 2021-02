VERSO JUVE STABIA – CATANIA: all’andata decisivo Tonucci con il classico gol dell’ex

Mercoledì, nuovo confronto tra Catania e Juve Stabia. Rossazzurri e gialloblu nuovamente avversarie dopo l’1-0 maturato nella gara d’andata a Lentini. Fu la seconda vittoria consecutiva per il Catania in questo campionato. Successo sofferto, al cospetto di un avversario andato vicinissimo al pari nelle battute conclusive dell’incontro.

Fase di studio nel primo quarto d’ora di gioco. Poi, pian pianino, il Catania prova a fare la partita. Aumenta il possesso palla, tuttavia non è facile trovare varchi invitanti. La Juve Stabia tenta la conclusione dalla lunga distanza con Vallocchia al 21′, ma la palla si perde oltre la traversa. E’ un momento in cui gli ospiti guadagnano metri, il Catania però non perde equilibrio e compattezza, rivelandosi letale. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, tiro da distanza ravvicinata di Silvestri, tacco di Tonucci che corregge in rete. E’ il minuto 23. La reazione delle Vespe arriva al 36′ con una gran botta di Mastalli respinta da Martinez.

Poco dopo, errato retropassaggio di Albertini ma Cernigoi non ne approfitta e calcia malissimo. Altra occasione per la Juve Stabia al 38′. Sbaglia Emmausso, Romero riceve da Golfo – oggi rossazzurro – e conclude in porta, Martinez dice di no. Sulla ribattuta Vallocchia calcia alto, ma era in posizione di fuorigioco. La Juve Stabia attacca, il Catania sornione non si disunisce e prova ancora una volta a far male. Ancora Tonucci, ex di turno, si vede annullare un gol in realtà parso regolarissimo dall’arbitro: la palla entra in rete dopo il rimbalzo sulla traversa, ma l’assistente non è dello stesso avviso e suggerisce al direttore di gara di non convalidare.

Nella ripresa tentativi di Berardocco, Fantacci e Vallocchia ma nulla di fatto per la Juve Stabia. Biondi intende sorprendere Tomei sul primo palo, l’estremo difensore campano è attento. Il tempo scorre, aumenta la supremazia territoriale gialloblu con la squadra di Padalino che concede più di qualcosa dietro. Catania vicino al raddoppio con un morbido pallonetto di Reginaldo al 77′. Nel finale gli ospiti si fanno vivi nuovamente con Berardocco e Romero, quest’ultimo particolarmente attivo, ma Martinez è molto sicuro e attento a difesa dei pali. Il neo-entrato Pecorino si ritrova tra i piedi la palla del possibile 2-0, sullo splendido assist di Reginaldo però Tomei è bravo a negare la gioia del gol all’ex Primavera del Milan che, successivamente, non riesce a sfruttare la seconda opportunità di calciare in porta. Infine, in pieno recupero, grandissimo intervento di Martinez sul tiro a botta sicura di Mastalli. E’ l’ultima emozione di un match molto interessante con occasioni sia da una parte che dall’altra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***