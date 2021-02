VERSO JUVE STABIA – CATANIA: tra i convocati, ecco i rossazzurri già a segno contro i campani

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno esterno con la Juve Stabia, tre di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione campana. Ci riferiamo a Denis Tonucci, Manuel Sarao e Matteo Di Piazza, tutti a segno in gare di Lega Pro.

Il difensore, attualmente in prestito proprio dalle Vespe, è andato a segno nella gara d’andata vinta dai rossazzurri con il risultato di 1-0 a Lentini. Sarao, al rientro dalla squalifica, ha invece trovato la rete al cospetto dei gialloblu in un Juve Stabia 2-2 Catanzaro risalente al 26 marzo 2017. Sarao siglò il momentaneo 1-1. Due volte, invece, Di Piazza ha perforato la difesa stabiese. La prima volta accadde il 6 marzo 2016 portando in vantaggio l’Akragas al “Menti”, gara che però si concluse 3-1 in favore dei padroni di casa; successivamente l’attaccante di Partinico sbloccò ancora una volta il risultato, stavolta vincendo 3-2 in Campania con la maglia del Lecce (7 ottobre 2017).

