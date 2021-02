VERSO TERNANA – CATANIA: dal Messina ai colori rossoverdi, Lucarelli per la quarta volta avversario degli etnei

Mercoledì pomeriggio Cristiano Lucarelli affronterà il Catania da avversario. Non è la prima volta che, nelle vesti di allenatore, il tecnico livornese se la vedrà con i rossazzurri. In precedenza, infatti, ha già affrontato l’Elefante in occasione della gara d’andata e quando sedeva sulla panchina dell’ACR Messina. Il 2 novembre 2016 sorrise a Lucarelli il derby di Coppa Italia Serie C giocato al “San Filippo-Franco Scoglio”, 2-0. In campionato, invece, il 26 febbraio 2017 fu il Catania a far festa imponendosi per 2-1 a Messina. Milinkovic aveva portato in vantaggio i padroni di casa, ma Pozzebon (che fallì anche un rigore) e Barisic ribaltarono il risultato, regalando al popolo rossazzurro la gioia per la conquista dei tre punti. Era il Catania allenato da Mario Petrone. Poi, il 21 ottobre 2020, Catania 1-3 Ternana.

