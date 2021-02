VERSO TERNANA – CATANIA: gli umbri bestia nera di Raffaele, mercoledì occasione per il riscatto

Se per Cristiano Lucarelli sarà il quarto confronto ufficiale da allenatore contro il Catania, lo stesso discorso vale per mister Giuseppe Raffaele, che ha già affrontato in tre occasioni la Ternana. All’andata trionfarono i rossoverdi sul neutro di Lentini mentre, la scorsa stagione, alla guida del Potenza Raffaele subì al cospetto dei rossoverdi la “legge dell’1-0”, perdendo con questo risultato sia nel match d’andata che in quello di ritorno in campionato. Il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto, inoltre, non ha mai vinto finora al cospetto di una formazione allenata da Lucarelli. Vedremo se mercoledì riuscirà a portare a casa un risultato positivo, interrompendo la serie negativa a livello personale con la Ternana.

