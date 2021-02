VERSO VIBONESE – CATANIA: Roselli, dal ’99 al 2016 mai la vittoria contro i rossazzurri nei precedenti

Domenica pomeriggio si affronteranno Vibonese e Catania. Per Giorgio Roselli sarà la sua seconda partita sulla panchina rossoblu dopo il pari a reti inviolate di Viterbo. Per la quinta volta in carriera Roselli affronterà la squadra dell’Elefante: nei precedenti non si registra alcuna vittoria. Il risultato migliore ottenuto dal tecnico umbro è stato il pareggio, riportato in due occasioni: 0-0 e 1-1 (Catania in gol con Plasmati), rispettivamente a ottobre 2015 e gennaio 2016 alla guida del Cosenza. Il 17 ottobre 1999, invece, Roselli dirigeva la Viterbese, sconfitta a Catania per 2-0 con doppietta di Passiatore. L’ultimo confronto con il Catania è datato, infine, 3 dicembre 2016: Bergamelli e Mazzarani ribaltarono il risultato a Cosenza, imponendosi 2-1 dopo il momentaneo vantaggio di Baclet.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***