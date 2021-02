VIBONESE – CATANIA: arbitra Di Graci, i precedenti con le due squadre. Per i rossazzurri fu decisivo Sarno

Sono stati designati gli arbitri per la gare della 27/a giornata di Serie C. Vibonese-Catania, valida per il girone C ed in programma domenica pomeriggio a Vibo Valentia, sarà diretta da Alessandro Di Graci (Como). Assistenti Giuseppe Centrone (Molfetta) e Paolo Laudato (Taranto). Quarto ufficiale Francesco Carrione (Castellammare di Stabia).

Si registra un precedente con il Catania che risale all’1 settembre 2019, il 2-1 inflitto alla Virtus Francavilla in campionato con reti rossazzurre siglate da Lodi (rigore) e Sarno. Sono invece cinque le gare della Vibonese dirette dal sig. Di Graci: due vittorie, due pareggi ed una sconfitta il ruolino di marcia dei calabresi. In D ha arbitrato Vibonese 2-2 Leonfortese (2015/16), Troina 0-0 Vibonese (2017/18), Vibonese 2-1 Igea Virtus (2017/18); nel campionato di Serie C, invece, Vibonese 1-0 Viterbese (2018/19) e Potenza 1-0 Vibonese (2019/20).

